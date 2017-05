Kannanotto: Kirkonkylän koulua laajennettava

Kirkonkylän koululle on suunnitteilla peruskorjaus. Se on tarpeen, sillä valmistumisen jälkeen koululla on tehty vain pieniä fiksauksia ja maalämpöön siirtyminen. Kylän väki teki talkoilla pihavaraston kunnan antamista tarvikkeista.

Nyt kun kouluun suunnitellaan peruskorjausta, tulee huolehtia myös siitä, että koululle rakennetaan laajennus, joka turvaa välttämättömät lisätilatarpeet. Onneksi koulussa on runsaasti oppilaitam mutta se tarkoittaa myös sitä, että tarvitaan riittävät pienryhmätilat, ettei opetusta tarvitse enää jatkossa hoitaa opettajien huoneessa tai käytävällä.

Antti Mustonen

Sitoutumattomat pj

Mäntyharju