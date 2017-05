Naisten joukkueella melkoinen suosio

Salibandy on viime vuodet ollut melko tarkkaan Mäntyharjulla miesten ja poikien laji. Muutama tyttöryhmä on tällä vuosikymmenellä ollut, mutta muuten naiset ovat päässeet osallistumaan lajiin lähinnä joukkueenjohtajina, valmentajina tai sitten toimitsijoina.

Nyt kevätkauden aikana toiminta on herännyt uudelleen henkiin ja melkoisella rytinällä: naisten harjoitusvuorolla pelaajia on ollut parhaimmillaan yli 30.

Pelkkää höntsäämistä ei touhu ole, vaan joukkuetta valmentavat Mika Vuorio ja Ville Torikka. Vuosia eri junnuryhmiä ja miesten joukkueita vetäneellä Vuorilla valmennushaaste on nyt erilainen, kuin jotain pitempään yhdessä ollutta poikaporukkaa johdettaessa.

Naisjoukkueessa pelaajien pohjat ovat hyvinkin erilaiset. Osa oli mukana jo tuossa 1. divisioonapaikan lunastaneessa joukkueessa, osa taas ei ollut aloittaessaan salibandymailaan koskenutkaan. Lisäksi ikähaitari on 14-40 vuotta.

– Ei tässä heti olla liiton sarjoihin lähdössä, varsinkin kun tällä alueella alin sarjataso naisille on 2. divisioona, tuumaa Vuorio.

Lue lisää torstain 4. toukokuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä