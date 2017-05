Viikko matkaa sataan vuoteen

100-vuotiaan Suomen ikätoveri, Eino Virtanen syntyi Hartolan Kuivajärvellä 28. toukokuuta 1917 nelilapsisen perheen kuopuksena. Kansakoulun jälkeen Eino sai kotona käytännön oppia maa- ja metsätöihin. Elettiin ehkä köyhyydessä ja puutteessa, mutta rauhan aikaa.

Koko elämä mullistui 30.marraskuuta 1939, kun talvisota alkoi. Parhaat nuoruusvuodet siinä Einoltakin menivät. Sota-aikoja hän ei kutenkaan mielellään muistele.

– Sen verran isä on kertonut, että ainakin muonittajan tehtävissä hän on sota-aikana toiminut, sanoo Eino Virtasen vanhin poika Alpo Virtanen.

Sodan jälkeen elettiin kiihkeästi uutta elämää rakentaen. Eino Virtanen muutti Pertunmaalle Kuorttiin ensin Pohjolan taloon ja myöhemmin Hilda-vaimonsa kanssa ostettuun Kannonlahden taloon. Perheeseen syntyi viisi lasta, kolme poikaa ja kaksi tyttöä.

Eino Virtanen asui vaimon kuoleman jälkeen yksin kotonaan Kuortissa 97-vuotiaaksi. Viimeiset 2,5 vuotta hän on asustellut Hoivakoti Honkalassa omassa huoneessaan.

– Isä-Eikalla on täällä hyvä olla, ”tytöt” pitävät hänestä hyvää huolta. Ruoka on hyvää ja kahvi sopivan vahvaa eikä mitään ”suijaria”, kiittelee Alpo Virtanen.

