Suopellosta vauhtia kesälaitumille

Luokkaretki voi olla muutakin kuin huvipuistossa kieppumista, uskovat opettajat Mirja Mattila ja Anu Wrangell.

He veivät ykkös- ja kakkosluokkien oppilaansa Mäntyharjun yhtenäiskoululta Varpasen kylälle.

Aina ei tarvitse myöskään kännyköitä ja iPadeja, huomautti Mattila, ei ainakaan silloin kun leivotaan karjalanpiirakoita tai rakennetaan käpylehmiä. Kännykät unohtuivat myös kilpailtaessa pussijuoksussa tai leikittäessä perinteisiä loruleikkejä.

Kaikkea tätä ja paljon muuta tarjosi aamupäivä Suopellon tilalla. Sen ohjelmaksi opettajat olivat keksineet kuusi tehtävärastia.

Lapsia oli mukana 36. Ilman vapaaehtoisia, valvovia silmiä ei retki olisi onnistunut.

Opettajien ja kouluavustajien lisäksi lapsia ohjasivat rasteilla pari eläkkeellä olevaa opettajaa ja Suopellon isännän Taisto Lustigin tuttavat. Lustig itse ahersi lasten kanssa linnunpönttöjen kimpussa.

– On niin hienoa, että pyyteetön talkooapu on täällä vielä voimissaan. Pahoin kuitenkin pelkään, että talkoohenki on Suomesta katoamassa, epäili opettaja Mattila

