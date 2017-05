Leena Pekkasesta tulossa hallituksen puheenjohtaja

Mäntyharjun Keskusta sai maanantain kokouksessa valmiiksi esityksensä kunnahallituksen jäsenistään. Kolmen paikan kiintiön täyttävät Leena Pekkanen, Markku Lamponen ja Mika Ruohoranta.

Pekkasta esitetään kunnanhallituksen puheenjohtajaksi.

Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi keskusta esittää Eveliina Mäenpäätä.

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Markku Lamponen sanoo neuvottelujen edenneen hyvässä hengessä.

– Hyvin jouheasti on kaikki sujunut näin ensikertalaisen näkökulmasta.

Pertunmaalla keskustalla on perjantaina kokous, missä nimet ja tätä myötä puheenjohtajisto lyödään lukkoon. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Esko Kilpinen manailee tulevan maakuntahallinnon tuomia ongelmia.

– Ei ole piiristä tullut mitään tietoa maakunnan valinnoista. Ne on yleensä sovittu samalla kertaa, mutta nyt taitavat mennä kesäkuun puolelle. Ei ole koskaan tällaista rumbaa ollut.