Tien päälle ja tuulta tukkaan

Mäntyharjulle saatiin jo toinen riksapyörä palvelutalojen asukkaiden ulkoilua varten.

Maanantaina Ruskahovissa vihittiin käyttöön pyörä, jonka turvin asukkaat pääsevät nauttimaan kesäpäivistä maisemia katsellen. Ruskahovin henkilökunta keksi antaa pyörän nimeksi Meno-Maisan.

Ensimmäisen riksoista, Reissu-Reiskaksi nimetyn, Reissupolku ry lahjoitti viime syksynä palvelutalo Mäntypuistoon.

Mäntyharju on Etelä-Savon kunnista ainoa, jonne riksapyöriä on hankittu Pyörällä kaiken ikää-kampanjan tiimoilta.

Pyöräliiton ja Ikäinstituutin yhteisen kampanjan tunnuslause on: ”Kaikilla meillä on oikeus tuntea tuuli hiuksissa.”

