Katajan seinämaalaus on komea

Mäntyharjun kunta ja KOY Keskiväli yhteistyössä antoivat purettavan Kataja-kerrostalon visuaalisen nykytaiteen taideprojektiksi. Hankkeen näyttävin osuus, Keskustie 19:n päätyseinän täyttävä värikäs maalaus valmistui perjantaina.

Katajaisen kansan muraalitaiteilija Essi Ruuskanen urakoi maalausvälineiden kanssa seinän vierellä ja nosturin korissa neljä pitkää työpäivää. Lopputulos on nyt kaikkien nähtävissä.

Tähänastisista kommenteista voi päätellä, että valmis työ on onnistunut ja ylittää reippaasti purkutalotaiteeseen kohdistuneet odotukset.

Kesäkukka-aiheinen seinämaalaus on yksinkertaisesti häkellyttävän komea! Päätyseinä kiinnittää taatusti ohikulkijoiden huomion ja nostaa kiinteistön esille alueen muista samannäköisistä kivitaloista.

– Upean näköinen. Tällaisia taideteoksia voisi olla muuallakin! Pitäjänuutisten lukijat kommentoivat seinämaalausta esittelevää verkkouutista tuoreeltaan.

Ihasteluissa on mukana haikea sivujuonne. Sääli purkaa talo, jossa on tällainen päätyseinä, valittelivat kirjoittajat.

Onneksi kaikki pääsevät ihailemaan seinämaalausta kerrostalon ulkoseinässä milloin tahansa läpi koko kesän ajan. Purkutalon muusta taiteesta järjestetään näyttely, joka avataan 17. kesäkuuta. Sekin on auki suven loppuun saakka.

Katajainen kansa -hanke kuuluu Mäntyharjun Suomi 100 -tapahtumiin. Purkutalotaide sai taiteilijoiden parissa kovan kiinnostuksen ympäri maan. Kuraattori Veikko Halmetoja valitsi 108 hakijan joukosta mukaan 26 taiteilijaa tai ryhmää.

Kun nähtävillä on nyt hyvä esimerkki, toivoisi että kiinteistöyhtiöt, suunnittelijat ja rakentajat innostuisivat kokeilemaan muraalitaiteen mahdollisuuksia rakentamisessa.

