Vastine M. Pöyryn kirjoitukseen

Markku Pöyry käsittelee laajassa kirjoituksessaan mahdollista osuuspankkifuusioita maakunnassamme. Kirjoitus perustuu valitettavasti aivan muuhun kuin tosiasioihin. Tosiasiat olisi ollut helposti saatavilla kysymällä. Näin kirjoittaja ei kuitenkaan ole tehnyt.

Vaikka osuuspankkien fuusio ei nyt toteutunutkaan, koska kahden osuuspankin (Kerimäki ja Rantasalmi) osuuskuntakokouksissa äänestyksissä ei tullut riittävästi puoltavia ääniä, katsomme aiheelliseksi oikaista kirjoituksessa olevia selviä virheitä.

Kirjoituksessa väitetään, että hallitukseen tuskin tulisi ketään Hirvensalmelta, Haukivuorelta tai Rantasalmelta, Sulkavasta puhumattakaan.

Tämä on väärä tieto. Sulautumissopimuksessa oli nimenomaan sovittu, että kaikista sulautuvista pankeista tulee edustus hallitukseen. Hallituksen koko olisi siten ollut kaksitoista jäsentä ja toimitusjohtaja.

Sulautuvien pankkien ääni olisi siten tullut hyvin esille.

Hallintoneuvoston koko olisi ollut kolmekymmentä ja siellä olisi ollut myös edustus kaikista sulautuvista pankeista. Sama olisi koskenut myös edustajistoa.

Kirjoituksessa arvostellaan myös asiakasnäkökulmaa. Koko hankkeemme perustui nimenomaan sille, että suuremman koon kautta olisimme voineet edelleen varmistaa hyvän asiakaspalvelun koko toimialueellamme.

Konttoriverkostomme olisi ollut täysin ylivoimainen muihin pankkeihin nähden. Konttoreita olisi ollut peräti seitsemäntoista.

Kirjoittaja puuttuu myös konttoreittemme aukioloaikoihin. Me olemme tämän vuoden aikana laajentaneet neuvotteluihin tarvittavia aukioloaikoja emmekä suinkaan supistaneet. Kassapalveluaikoja olemme muuttaneet olemaan auki klo 9-12.30. Tämä muutos on tehty myös asiakaskysynnän mukaan ja tämä on saanut hyvän vastaanoton asiakkailta.

Asiakaskysyntään perustuvaa tarvetta kassapalveluille ei iltapäivällä ole ollut.

Kirjoittaja puuttuu myös pankin kotipaikkamuutokseen. Tämäkin suunniteltu muutos oli tehty hyvässä hengessä. Kotipaikalla ja veroilla ei ole mitään yhteyttä keskenään. Vero määräytyy liiketoimintavolyymien mukaan.

Aikoinaan, kun Suur-Savon Osuuspankki syntyi, ei ollut savonlinnalaisten ehtona, että kotipaikka on Savonlinna. Se vain silloin sovittiin näin. Savonlinnasta ei olisi viety tässä pankkifuusiossa mitään pois.

Tässä olisi käynyt päinvastoin. Savonlinnan seutu olisi hyötynyt eniten tästä pankkifuusiosta, koska asiakkaillamme olisi ollut useita oman pankkinsa konttoreita, joissa voisivat asioida.

Kirjoittaja epäilee myös Osuuspankkikeskuksen vallanhalua. Tämäkin oletus on täysin perätön. Koko suunnitelmamme oli täysin pankkiemme pitkäaikaisen hyvän yhteistyön tulosta ja sitä kautta syntynyttä näkemystä siitä, miten kykenisimme parhaiten vastaamaan asiakastarpeisiin alueellamme.

Kirjoittaja mainitsee myös Suur-Savon Osuuspankin haluavan lisää valtaa. Tässä fuusiossa ei olisi ollut kyse ollenkaan vallan haluamisesta, vaan yhdessä sovitusta toimintamallin muutoksesta.

Asiakasomisteisessa yrityksessähän valta olisi säilynyt samalla tavalla kuin nytkin asiakasomistajien valitsemilla edustajiston jäsenillä ja heidän valitsemillaan hallintoneuvoston jäsenillä. Hallintoneuvosto olisi taas valinnut hallituksen käytännön päätöksentekoon. Hallinto olisi ollut samanlaista kuin kussakin neuvotteluissa mukana olleilla pankeilla on nytkin.

Mistään vallan halusta ei ollut kyse, vaan siitä, että olisimme toimineet yhtenä pankkina koko maakunnan hyväksi.

Suur-Savon Osuuspankki

Hallitus