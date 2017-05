Villa Auroran viikonlopussa ylistetään vettä ja luontoa

Yhdessä Tekijät ry järjestää tänä viikonloppuna Taianomainen Luonto ja Vesi tapahtuman Mäntyharjussa.

Tapahtuman tavoitteena on tuoda esille kauniin maaseutumiljöön luonto ja järvet, sekä ihmisen vankkumaton yhteys luontoon ja veteen.

Tapahtuma alkaa torstaina Vesi ja Villiyrtit –kurssilla, jolla haetaan luonnosta yrttejä, tutkitaan ja valmistetaan niistä esim. yrttisuolaa.

Illalla on konsertti, jossa esiintyjän kautta tulee pääteema esille, artistina Kirsi Ranto. Ranto on laulaja-lauluntekijä, joka tunnetaan tänä päivänä hiljaisuuteen virittävistä Enkelikonserteistaan ympäri Suomea.

Perjantaina Vesivanhin voitehista-luennolla tutustutaan siihen, miten vettä on muinoin käytetty parantamiseen ja kokeillaan vesihoitoa käsien hoitoon.

Perjantaina ja lauantaina maalataan myös veden äärellä Elävän veden elämä–kurssilla. Kurssien tapahtumapaikka on Villa Aurorassa.

Sunnuntaina tapahtuman pääesiintyjä, japanilainen Michiko Hayashi Japanista, pitää kulttuurisalissa havaintoesityksen veden molekyylien muodostumisesta. Konkreettisesti tapahtumassa esitellään tutkimustuloksia veden molekyylien toiminnasta erilaisissa ympäristöissä sekä siitä, miten ihmisen käyttäytyminen vaikuttaa vesimolekyylien muotoon. Michiko Hayashi työskentelee Emoton Rauhan projektisssa. Masaru Emoto oli japanilainen kirjailija, kansainvälinen tutkija ja yrittäjä, jonka mukaan ihmisen tietoisuus vaikuttaa veden molekyylirakenteeseen.

Toinen pääesitelmä käsittelee kasvien kuuntelemista, eli sitä miten kasveissa liikkuva neste muuttuu kauniiksi ääneksi, musiikiksi. Kasvien äänien tunnistamista on kehitetty Italiassa useiden vuosien ajan. Kasvien ”musiikissa” käytetään laitetta, jonka avulla voi kokeilla kasvien tai puiden ”musiikkia”. Luennon pitää Tigrilla Gardenia Italiasta. Tilaisuudessa julkaistaan myös Veden viesti -lastenkirja.

Tapahtuma päättyy Jore Marjarannan konserttiin Pappilanparvella sunnuntaina iltapäivällä.