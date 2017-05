Mielipide: Mäntyharjun palveluista palautetta!

Kesämökkiläisen näkökulmasta Mäntyharju on osoittautunut todella palvelualttiiksi ja ystävälliseksi kunnaksi jo vuosien varrella.

26.5. asioin monessa paikkaa. Aamulla torilla sain todella ystävällistä palvelua kukkakauppiaalta. Kaluste-Kipparilta sain extra-upeaa palvelua: Tarjosivat 40 vuotiskakkukahvit ja kun kakku ei ollut gluteenitonta; hakivat minulle erikseen (Rosmarinista) gluteenittoman muffinsin kera marjakermavaahdon…siis todella Upeeta!

Tämän jälkeen matka suuntautui ensimmäistä kertaa Mäntyharjun kirjastoon. Hain kirjastokortin ja materiaalia opinnäytetyöhöni ja sain ” Kuinka voin auttaa”- Tytiltä mahtavaa palvelua ja apua, kiitos vielä kerran!

Tuli käytyä myös K- Supermarketissa, S- marketissa ja vielä Frestossa syömässä. Kaikista Kiitettävä arvosana palvelusta, ruuasta ja tuotteista! On ihanaa viettää kesää täällä ystävällisessä ympäristössä.

PAITSI kylän ainoa pankkiautomaatti! Toimii jos toimii (tänään ei toiminut, eikä kuulemma eilenkään), saa rahaa jos sattuu toimimaan ja silloinkin yleensä vain 50 € seteleitä??

Eli käteistä ei saa kuin lähtemällä Kuorttiin/ Mikkeliin tai jonnekin muualle (on tapahtunut todella usein!). Sain tänään viikon vinkin paikkakuntalaisilta, että kaupoista voi nostaa käteistä…Niin jos sattuu olemaan oikea pankki?? Osaako joku kertoa saako Lammin säästöpankin kortilla nostettua jostain kaupasta tarpeen tullen rahaa?

Käsittääkseni kesämökkiläiset moninkertaistavat Mäntyharjun asukasluvun kesäaikaan, täällä on Suomen suurimmat markkinat, ihania kahvipaikkoja; joihin käy vain käteinen. Onko tosiaan niin että sitä ainoaa pankkiautomaattia ei saada toimimaan tai saada edes toista automaattia paikkakunnalle?

Kaikesta muusta kiitollisena, Terhi Holmström (Hyvinkää)