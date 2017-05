Uusi laavu nousee ensi kevääksi

Huhtikuussa palaneen Tainan laavun tilalle nousee uusi ja entistä ehompi. Tällaiseen tulokseen tuli talkooporukka, joka helatorstaina raivasi palaneen laavun jäännökset ja pohti samalla tulevaa.

Tainan myllytontin osakaskunnan puheenjohtaja Tuomo Lamponen sanoo tavoitteena olevan, että ensi vuoden huhtikuussa uusi laavu palvelisi retkeilijöitä.

Työtä hankaloittaa se, että laavu sijaitsee tiukasti suojellulla luonnonsuojelualueella, minne moottoriajoneuvoilla ei ole mitään asiaa.

Talkoolaisilla raivattavaa riitti lähinnä laavun perustuksina olleiden kivien kannossa. Kova kuumuus oli hapertanut kivet niin hauraiksi, että rautakangella ja lekalla ne murenivat pienempiin osiin sangen sujuvasti.

Uusi laavu on tarkoitus teettää suureksi osin ammattihenkilöillä.

– Edellisen kerran talkootyötunteja kertyi noin 600. Nyt ei voi talkooporukalta sellaista panosta vaatia, myöntää Lamponen.

Laavun palo on osoittautumassa ennakkoaavistusten mukaisesti tahallaan sytytetyksi. Poliisin mukaan asiassa tullaan kuulemaan rikoksesta epäiltyinä kahta nuorta henkilöä ja rikosnimikkeenä on tässä vaiheessa vahingonteko. Asia tulee aikanaan siirtymään syyttäjälle syyteharkintaan, tai mikäli asianomistaja on halukas, niin sovitteluun.

