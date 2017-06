Päättäjäisiin lämpimällä mielellä

Sääennusteen mukaan koulujen päättäjäisjuhlissa tarvitaan tänä vuonna jotain muuta kuin hellepukeutumista. Viikonlopusta povataan koleaa.

Mäntyharjussa löytyy onneksi jotain, joka lämmittänee ainakin opettajien, oppilaiden, heidän vanhempiensa ja kunnan markkinoinnista huolehtivien mieltä. Lukio menestyi kevään ylioppilaskirjoituksissa hyvin. Ylen tekemässä lukiovertailussa koulu sijoittui 179:ksi.

Se on hieno saavutus 408 lukion joukossa, jonka kärkipaikkoja hallitsevat yleensä vuodesta toiseen lähinnä isojen kaupunkien koulut. Niissä resurssit ja lähtökohdat ovat usein toista kuin maaseudun pienissä kouluissa.

Vertailun vuoksi: Mikkelin lukio löytyy sijalta 121, Juvan lukio oli 303:s ja Kangasniemen lukio 319:s.

Lukioiden listaus pohjautuu Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemiin tietoihin ja yo-tutkinnon pistemäärien keskiarvoon. Mäntyharjussa kirjoittaneita oli tänä vuonna 28. Neljän pakollisen aineen keskiarvo oli 4,33 ja kaikkien aineiden keskiarvo 4,21.

Tuoreen mielipidekyselyn mukaan 28 prosenttia eli vajaa kolmannes suomalaisista olisi valmis siirtämään koululaisten kesäloman alkua nykyistä myöhäisemmäksi. Reilu puolet eli 52 prosenttia on tyytyväinen nykyiseen kesäloma-ajankohtaan, ja 20 prosentilla ei ole kantaa asiaan. Tiedot käyvät ilmi Uutissuomalaisen teettämästä gallupista.

Suunnitelmia lukuvuoden päättymisen tarkistamiseksi ei ole menossa. Syytä ehkä olisi.

Mielenkiintoista on, että Pohjois- ja Itä-Suomessa yli kolmannes eli 34 prosenttia vastaajista olisi valmis kesäloman siirtoon, kun muualla luku jää alhaisemmaksi. Tätä selittänee Itä-Suomessa koettu kylmä kevät.

Kaikesta huolimatta, onnittelut kaikille koulunsa päättäneille ja kesälomalle suuntaaville. Kyllä lämpö vielä varmasti palaa!

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi