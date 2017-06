Palvelukylä vaatinee uutta rakentamista

Kolmas kerta toden sanoi Pertunmaan valtuustossa. Valtuutetut hyväksyivät aiemmin kahdesti pöydälle jätetyn Tukikotiyhdistys ry:n palvelukylähankkeen valmistelutoimet ja toteutussuunnitelman.

Hanketta valmistelee Tukikotiyhdistys. Se rakentaa Tukikotialueesta runsaasti palveluja tarvitsevien ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten palvelukylän.

Palvelukylän toteuttaminen näyttää suunnitelmien hahmottuessa painottuvan selkeämmin uudisrakentamiseen kuin korjausrakentamiseen:

– On työn tekevän Tukikotiyhdistyksen asia kertoa tästä, mutta kunnan näkökulma on, että suunnitelmia joudutaan ehkä muuttamaan. Rakennetutkimuksessa muun muassa löytyi perustuslaatasta puuta, kertoi kunnanjohtaja Juha Torniainen valtuustossa.

– Selvityksen mukaan vaarana olisi riskirakenne, täydensi Ahti Lehtinen (sd.).

Ykköstalo on korjattu aiemmin, mutta siinä oli Lehtisen mukaan erilainen rakenne. Seuraavassa talossa pelätään ongelmia varsinkin viemäreiden ja pesuhuoneen osalta.

Valtuusto muuttikin palvelukylähankkeen sopimusta niin, että se mahdollistaa peruskorjauksen tai uudisrakentamisen.

– Hankkeen kustannuksiin uudisrakentaminen ei tuo kovin suurta muutosta. Mutta lopputulos on parempi ja saamme toimivammat tilat, Lehtinen vakuutti.

