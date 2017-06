Puhdas vesi ansaitsee arvonsa

Vesi vanhin voitehista, kuuluu suomalainen sanonta. Veden käytöstä ihmisen hoitokeinona kansanperinteessä kuultiin Teija Tavernan luennolla Villa Aurorassa viime perjantaina.

Luento oli osa Taianomainen luonto- ja vesitapahtumaa, jota vietettiin Mäntyharjulla helatorstaista sunnuntaihin, ja jonka järjesti Yhdessä Tekijät ry. Tapahtuman tavoitteena oli nostaa esiin veden ja luonnon ihmeitä sekä muistuttaa niiden elintärkeydestä ihmiselle.

Taverna on ravintoneuvoja, paaston ohjaaja, hieroja sekä villiyrttikouluttaja. Hän kertoi pyrkivänsä siihen, että ihmiset oppisivat pitämään itsestään huolta ongelmia ja sairauksiakin ennaltaehkäisevästi.

– Veden puute saa aikaan päänsärkyä, kudos- ja lihaskireyttä, tarkkaavaisuus- ja keskittymisongelmia sekä suorituskyvyn heikkenemistä, Taverna sanoi.

Kansanperinteen keinoista Taverna on perehtynyt etenkin saksalaisen Sebastian Kneippin vesi- ja yrttihoitoihin. Kneipp oli 1800-luvulla elänyt pappi, joka kehitti muun muassa erilaisia vesihoitomenetelmiä.

Vettä on kansanperinteessä käytetty hoitona monin tavoin, esimerkiksi kostutettuina kääreinä, kylpyinä, valeluna ja kylmä-lämmin-käsittelyissä.

– Meillä suomalaisilla on sauna ja uiminen, avantouintikin, vaikka emme usein tule ajatelleeksi näitä hoitona, Teija Taverna huomautti.

