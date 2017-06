Uusia makuelämyksiä polkujen varsilta

Miksi käyttää rahaa kaupan yrtteihin kesällä, kun niitä saa ilmaiseksi vaikka omalta pihalta. Nokkonen ja voikukka ovat lähes jokaiselle tuttuja, mutta mikäs olikaan se kasvi, jolla on pyhä kolminaisuus?

– Vuohenputken tunnistaa juuri siitä, että sen varressa on kolme pääruotia, joissa kussakin on kolme lehdykkää. Ja kasvin varsi on kourumainen, kertoi Villa Aurorassa Helatorstaina järjestetyn kurssin opettaja Teija Taverna.

Taverna on entinen mäntyharjulainen, joka on asunut jo yli 30 vuotta Sveitsissä. Omat allergiat innostivat häntä opiskelemaan ravintotieteitä, ja nyt nainen toimii hierojana, paasto-ohjaajana sekä erilaisten hyvinvointiin liittyvien kurssien vetäjänä niin Sveitsissä kuin Suomessa.

Kymmenkunta naista ympäri Suomea pyllisteli Mäntyharjun kirkonkylän metsäisillä poluilla löytäen paljon uusia aromeja ruokavalioonsa. Vuohenputki sopii salaattien ohella mainiosti piiraisiin vaikka fetajuuston kanssa, nokkosta voi käyttää pinaatin sijaan ja maitohorsma on luonnon oma parsa.

– Tiesittekö, että maitohorsman ja voikukan varsien maito auttaa syyliin, koivunlehdet finneihin ja poimulehti on oikea naisten yrtti?

Taverna opasti myös, kuinka voikukan sileälehtinen versio on sahalaitaista maukkaampi rukolan korvike, kuinka pihlajan kukinto maistuu karvasmanteliöljyltä tai kuinka kuusenkerkistä voisi siirapin ohella kokeilla säilöä kapriksia voikukannuppujen tapaan.

