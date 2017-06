Pelkällä maalilla ei pärjätä

Mäntyharjun rautatieaseman päärakennuksen remontoinnissa on ensimmäisenä korjausvuorossa vesikatto. Tällä hetkellä katolla käynnissä ovat purkutoimenpiteet. Vesikaton korjausten on määrä valmistua heinäkuun loppuun mennessä.

Päärakennuksen kunnostus jatkuu koko kesän ajan. Katon jälkeen vuoron saavat rakennuksen julkisivut. Heikkoon kuntoon päässeiden julkisivujen korjaamisesta ei pelkällä maalilla selvitä, vaan myös seinien laudoitus on osittain vaihdettava.

Myös päärakennuksen vieressä sijaitsevan varastomakasiinin, remontointi aloitetaan tämän kesän aikana. Päärakennuksen tapaan, myös varastomakasiinin korjaaminen aloitetaan vesikaton kunnostamisella. Varaston katon on tarkoitus olla valmiina syksyyn mennessä.

Varastomakasiinin julkisivut ovat päässeet vielä päärakennustakin huonompaan kuntoon. Niiden korjaamiseen aika ei tänä kesänä riitä.

