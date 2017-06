Mäntyharjun kirjastossa Valon jäljet -näyttely

Mäntyharjun kirjaston näyttelysalissa on kesäkuun loppuun asti esillä valomaalaustekniikalla otettuja valokuvia. Valon jäljet -nimeä kantavan näyttelyn takana on Järvenpäästä kotoisin oleva Jukka Partanen. Näytille on päässyt yhteensä 12 teosta pääosin viimeisen viimeisen vuoden ajalta.

Valomaalauksessa tarkoituksena on pitkää valotusaikaa hyväksi käyttäen luoda kuviin efektejä erilaisilla valoilla. Kuvia ei käsitellä jälkikäteen minkäänlaisilla muokkausvälineillä, vaan kaikki näkyviin saatu on kameran linssin taltioimaa. Joko kuvauskohdetta valaistaan erilaisilla valon lähteillä tai osoitetaan valoilla suoraan kohti kameran linssiä. Kuvaus ympäristön on kuvaushetkellä oltava riittävän hämärä. Liian valoisassa ympäristössä pitkä valotusaika saa aikaan sen, että kuvista tulee ylivalottuneita.

Valomaalaukset ovat hämmentävää katseltavaa. Kuvat ovat värikkäitä ja kirkkaat valot näyttävät hauskoilta. Samaan aikaan kuvissa on jotakin todella pelottavaa. Erikoiset valot korostavat yksityiskohtia tavalla, joka lienee mahdollista vain valomaalaustekniikkaa käyttäen.

Esillä olevia teoksia on mahdollisuus halutessaan myös ostaa omakseen.

