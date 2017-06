Perinnesavotta taltioidaan filmiksi

Etelä-Savon säästöpankin Kulttuurisäätiö on jakanut avustuksia 10 600 euroa.

Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi summa on suurin vuosiin säätiön myöntämistä avustuksista.

Avustuksen turvin aiotaan muun muassa työstää lyhytfilmi Toivolassa maaliskuussa järjestetystä perinnesavotasta. Työhön tarttuu mäntyharjulainen Erkki Karjalainen.

Avustukset jakautuivat laajasti koko Etelä-Savon alueelle. Mäntyharjun Säästöpankin Kulttuurisäätiö on perustettu tukemaan Mäntyharjun ja Pertunmaan alueen kulttuuri- ja kotiseutuperinnettä, joten avustuksissa painotettiin Mäntyharjun ja Pertunmaan alueen kulttuurin tukemista.

