Lappalainen puhuu lähiruuan puolesta

Laadukas lähiruoka on tärkeää mäntyharjulaiselle Matti Lappalaiselle, niin tärkeää, että hän päätti ryhtyä valmistamaan sitä itse, vaikka oli jo kerran jättänyt työelämän.

Lappalainen avasi Mäntyharjun Lihasavustamon uudelleen viime viikolla Miekantien varrelle. Hän oli ehtinyt olla sairaseläkkeellä kymmenisen vuotta.

– Hermo ei enää kestänyt katsella tyhjillään olevia tiloja, myöntää Lappalainen, joskin osan ajasta savustamo on ollut vuokralla hirvensalmelaisella Savumajalla.

Matti Lappalainen ei väsy puhumaan laadusta. Hän myös tietää mistä puhuu, sillä takana on 1960-luvun alussa alkanut työura elintarvikkeiden parissa.

Lappalainen on sekä myynyt ruokaa useassa marketissa että valvonut sen laatua OK-lihan osastopäällikkönä.

Hän epäilee, että esimerkiksi saunapalvina myydään tuotteita, jotka eivät ole saunaa tai savua nähneetkään.

– Meillä ei venkuloida. Mäntyharjun Lihasavustamon tuotteiden lihapitoisuus on 120 prosenttia. En käytä mitään aineita sitomaan nesteitä, sanoo Lappalainen.

Laatu myös maksaa, hän myöntää, mutta niin maksaa muukin elämä.

– En ymmärrä ollenkaan semmoista, että ihmisillä on mersut ja muut vehkeet, mutta ei välitetä siitä mitä suuhun laitetaan.

