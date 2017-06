Näpyt ja kopit tutuiksi

Mäntyharjun virkistyksen pesäpallojaosto aloitti maanantaina kaikille vapaiden ohjattujen pesäpallovuorojen tarjoamisen. Ensimmäisellä kerralla pesäpallokentälle oli saapunut reilu kymmenen henkilöä. Tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen toimintaa myös vanhemmille kuin alakouluikäisille, joille on perinteisesti järjestetty kesäisin pesiskoulua.

– Tarkoitus olisi herätellä Mäntyharjun pesiskiinnostusta, sanoo ohjaaja Jarkko Huilla.

Huillan mukaan kyseessä on parin viikon kokeilu, mutta jos kävijöitä riittää, toiminnasta tehtäisiin mielellään säännöllistä.

– Jos toimintaa saadaan säännölliseksi, olisi järjestäjän puolesta mahdollista panostaa myös varusteisiin, Huilla valaisee.

Tällä kertaa paikallaolijoilta toivottiin vielä omien räpylöiden mukaan ottamista. Toiveissa on myös saada toiminnalla seuralle uusia jäseniä.

