Miekankoskella kesäkuussa luntokuvanäyttely

Miekankosken kesäkahvilassa saadaan kesäkuun ajan nauttia Hannu Sieväsen ottamista valokuvista. Helsingistä kotoisin oleva Sievänen on koonnut viimeisen vuoden aikana ottamistaan kuvista näyttelyn. Suurin osa valokuvista on otettu Mäntyharjulla, mutta mukaan on eksynyt myös muutama otos Espanjan Fuengirolasta, jossa Sievänen vietti lähes koko viime talven.

Mäntyharjulle Sievästä sitoo Ylä-Räävelin rannalla sijaitseva kesämökki, jossa valokuvaaja viettää vapaa-aikaansa vaimonsa Pirjo Sieväsen ja koiransa Kertun kanssa. Vanhempien rakentama huvila on ollut osa hänen elämäänsä lapsuudesta saakka ja sitä myöten myös mökistä noin 15 minuutin ajomatkan päässä sijaitseva Miekankosken kesäkahvila on tullut tutuksi.

– On tässä käyty kahvilla niin tuli mieleen, että olisi kiva näyttää kuvia tältä alueelta vähän isommallekin yleisölle, Sievänen kertoo.

– Ja tarjoiluthan täällä on kohdallaan, hän jatkaa.

Lue lisää torstain 8. kesäkuuta Pitäjänuutisista.