Luomumansikkaa pitää vielä odottaa

Epäsuotuisa sää hidastaa luomumansikan kypsymistä myytäväksi. Hietaniemestä Honkasen tilalta luomumansikkaa voinee ostaa heinäkuun alussa.

Tila vaihtoi omistajaa toukokuussa. Sukupolvenvaihdoksen myötä luomumansikan viljelystä vastaa nyt Ilpo ja Mervi Honkasen esikoistytär Elisa Honkanen yhdessä kihlattunsa Ville Myllerin kanssa.

– Veljeni eivät olleet kiinnostuneita jatkamaan täällä kotona, minä olin. Ei siinä sen kummempaa tarvittu, kertoo Honkanen.

Hän aikoo jatkaa mansikan viljelyä entiseen tapaan luomuna reilun hehtaarin alueella. Marjoja myydään suoraan tilalta sekä koteihin toimitettuna. Ensimmäiset kypsyivät viime vuonna juhannukseksi, nyt todennäköisesti heinäkuussa.

Uudet yrittäjät ovat istuttaneet myös sipulia ja harkinneet valikoiman laajentamista muihinkin vihanneksiin lähivuosina. Peltopinta-alaa on käytettävissä yhteensä yhdeksän hehtaaria. Mutta luomuna pysytään.

– Se on se maku. Ja jos torjunta-aineita kasveihin ruiskutetaan, ne herkästi myös syö. Kun itse on kasvanut tähän luomuun, en näe muuta vaihtoehtoa, sanoo Elisa Honkanen.

Asian vakuudeksi molemmat ovat jo suorittaneet luomun peruskurssin ja jatkavat opintoja syksyllä.

