Epäillyt edelleen vaitonaisia

Mäntyharjulla sunnuntaina 4. kesäkuuta tapahtuneen paikkakuntalaisen miehen kuolemaan johtaneesta ammuskelusta kiinniotetut kaksi mäntyharjulaista miestä ovat pysyneet vaitonaisina edelleen.

Rikoskomisario Juha Paukkunen Mikkelin poliisiasemalta sanoi miesten kuulustelujen jatkuvan keskiviikkona. Viime viikon lopulla poliisi keskittyi todistajien kuulemiseen.

– Saa nähdä, rupeavatko epäillyt avautumaan, vai jatkuuko vaitonainen linja, Paukkunen pohtii.

Poliisi saa lisätukea tutkimuksilleen ensi viikolla, kun Keskusrikospoliisin teknisen tutkinnan tiedot tulevat. Paukkunen ei tässä vaiheessa lähde kertomaan sen enempää muun muassa tekoaseesta.

Hän korostaa, että tässä vaiheessa kumpikin vangituista on epäiltynä murhasta.

– Näissä vakavissa tapauksissa halutaan vähätellä ehkä jonkun osakkaan osuutta. Meidän tehtävämme on selvittää, minkälainen rooli näillä on tapahtumien kulussa ollut.