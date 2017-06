Knaappilan maatilamuseo avautui Mansikkamäessä

Pojanviikarin innostus kuultaa äänestä, kun Jorma Syvälahti esittelee erästä esinettä Knaappilan maatilamuseossa:

– Karbidilampun lataaminen oli pikkupojalle erittäin jännittävää!

Esineiden tarinat siivittävät kierrosta Knaappilan maatilamuseossa, joka koostuu piha-aitan lisäksi navetasta, riihestä, kala- ja ruoka-aitasta sekä päärakennuksen tuvasta.

Syvälahdella on monesta museon esineestä omakohtainen muisto, sillä suurin osa on tilalta – hänen lapsuudenkodistaan – peräisin.

Maatilamuseo esittelee muun muassa pellavan sekä maidon käsittelyä, sahdin valmistusvälineitä ja sepän välineistöä. Kylän mankeli oli aikoinaan Knaappilassa ja nyt se on nähtävillä navetassa. Navetan vintillä on esillä suuri määrä hevosvetoista kalustoa, muun muassa kahden hevosen vedettävä perunannostokone.

Yksityisomistuksessa olevasta maatilamuseosta saatiin nyt ensiesittely. Tapahtumaa oli järjestämässä myös Mansikkamäen-Nipulin kyläyhdistys, ja se keräsi noin 70 kävijää.

Lihavanpään kylätorilla Eläintalon pihalla myyjien pöydät notkuivat käsitöistä, elintarvikkeista, kukista ja kirpputoritavarasta. Tapahtuman järjestivät Lihavanpään kyläyhdistys sekä Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistys (HSESY), joka tarjosi tilat. Niin Lihavanpään kuin Mansikkamäenkin tapahtumat olivat osa valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää, jota koordinoi Suomen Kylätoiminta ry. Myös Kuortissa ja Koirakivessä järjestettiin ohjelmaa.

