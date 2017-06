Ampumisen syy alkoi hahmottua

Poliisilla on alustava käsitys motiiveista, jotka johtivat murhaan Mäntyharjun Kauppatiellä.

Toinen epäillyistä on lähtenyt avaamaan aamun tapahtumia, mutta toinen on varsin muistamaton rikokseen liittyvistä asioista. Poliisi kertoo jatkavansa edelleen motiivien tutkintaa ja epäiltyjen kuulustelua.

Silminnäkijöiden todistajakuulustelut on suoritettu. Poliisi odottaa tekniseen rikospaikkatutkintaan liittyviä lausuntoja KRP:n rikoslaboratoriosta lähiaikoina.

Käytettyyn ampuma-aseeseen ja vangittuihin henkilöihin liittyviin osallisuuskysymyksiin eli rikoksentekijöiden rooleihin tapahtuman yhteydessä ei poliisi ota vielä kantaa.

Sunnuntaina 4.6.2017 noin kello 06.30 poliisi sai hälytyksen Mäntyharjulle, missä ilmoituksen mukaan Kauppatiellä oli ammuttu miestä.

Kaksi miestä poistui paikalta henkilöautolla, mutta poliisi sai toisen miehistä kiinni melko pian tapahtuman jälkeen. Toinen miehistä otettiin kiinni myöhemmin iltapäivällä.

Etelä-Savon käräjäoikeus vangitsi molemmat miehet 7.6.2017 todennäköisin syin rikoksesta epäiltyinä. Syytteen nostamisen määräaika on 31.8.2017.

Esitutkinnassa rikosnimikkeenä on murha.