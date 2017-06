Vain pohja jää jäljelle

Pertunmaan seurakuntakodista jäänee jäljelle vain pohjakerroksen tekninen tila tai osia siitä. Sen päälle rakennetaan uusi, nykyistä pienempi seurakuntakoti.

Seurakuntakoti tarvitsisi mittavan peruskorjauksen muun muassa kosteusongelmien vuoksi, mutta seurakunta jäi vaille hakemaansa kirkkohallituksen rakennusavustusta.

Siksi suunnittelusta avattiin uusi tarjouskierros, jolla haettiin edullisempia ratkaisuja. Tarkoitus on saada seurakuntalaisten käyttöön vain välttämätön: kokoontumistila ja sosiaalitila, joka palvelisi myös kirkossa kävijöitä, sekä työntekijöille taukopaikka sosiaalitiloineen.

Kirkkoneuvosto on päättänyt hankkia suunnittelun Arkkitehtitoimisto Arkviiri Oy:ltä. Toimiston toimitusjohtaja Riitta Vesalan mukaan uusi seurakuntatalo olisi sijoitukseltaan, mittasuhteiltaan ja arkkitehtuuriltaan vanhan puukirkon läheisyyteen sopiva ja sitä korostava moderni puurakennus. Arkviiri on ilmoittanut olevansa valmis aloittamaan työt välittömästi.

Lue lisää torstain 15. kesäkuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä