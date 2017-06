Naruhyppely on nyt rope skpipping

Mäntyharjun Virkistyksen liikuntaleirille oli ilmoittautunut nelisenkymmentä alakouluikäistä lasta. Tarjolla oli lajeja monipuolisesti voimistelusta amerikkalaiseen jalkapalloon ja ja yleisurheilusta golfiin.

Tiistaina leiriläiset pääsivät tutustumaan rope skippingiin, eli kansanomaisemmin naruhyppelyyn. Lajin pariin lapsia opasti Haaga-Heliasta liikunnanohjaajaksi valmistunut ja rope skippingistä opinnäytetyönsä tehnyt Anniina Termonen.

– Onhan narua hypitty aina, mutta tietoisuutta tästä kilpalajina pyritään lisäämään, Termonen opasti.

Lajilla on omat maailmanmestaruuskilpailunsa ja se on suosittua esimerkiksi Ruotsissa ja Kanadassa.

– MM-kilpailuissa oli muistaakseni kolmekymmentä maata edustettuna, eli niin suositusta lajista on kyse, valaisi Termonen

