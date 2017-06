Römmilän tarina jatkuu

Kallaveden rannalla viime vuosisadan alussa syntyneen Hilda Lyytikäisen elämäntarina on saanut jatkoa. Lyytikäisen tyttärentytär Eeva Oehlandt on toimittanut kirjaksi toisen osan isoäitinsä muistiinpanoista.

Kirjoista ensimmäinen, Römmilän Hilda, julkaistiin 2014. Siinä kerrottiin Hildan sanoin kahden mäntyharjulaisen suvun vaiheista 1800-luvun loppupuolelta 1950-luvulle saakka.

Uudessa kirjassa seurataan tilan elämää 1950-luvulta eteenpäin.

– Näkökulma on nyt erilainen. Hildan emännän vastuuta on siirtynyt nuoremmille, kertoo Oehlandt.

Nuorempia vastuun jakajia ovat Lyytikäisen perheen lapset lapsineen. Hekin saavat nuoresta pitäen tottua ankaraan työntekoon, mutta tilan töiden ohessa he pääsevät aikaisempia sukupolvia vapaammin myös opintielle.

– Minä ja sisareni olemme elävä esimerkki sotien jälkeisestä noususta Suomessa. Olemme kuin kävelevä rakennemuutos, kertoo Oehlandt.

Nuoret jättivät Römmilän lähteäkseen tiedon perään maailmalle, mutta nyt rakennemuutos on kävellyt takaisin: Römmilään on palannut neljäs sukupolvi.

Karri Eerikäinen muutti Helsingistä lapsuutensa mummolaan ja aikoo päätyönsä ohella jatkaa tilanpitoa.

