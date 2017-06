Museo avaa kokemuksia teollisuudesta

Mäntyharjun museon näyttelykauden avajaisia vietetään sunnuntaina, jolloin museolle on vapaa pääsy.

Kesänäyttelyn teemana on tänä vuonna Mäntyharjun teollistumishistoria ja paikallisten ihmisten kokemus sen vaikutuksesta elämänmenoon.

– Mäntyharjuhan on Etelä-Savon teollistuneimpia pitäjiä heti kaupunkien jälkeen ja täällä on teollisuutta ollut jo 1800-luvun lopulta lähtien, kertoo Mäntyharjun kunnan kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky.

Näyttely koostuu pitkälti Mäntyharjun alueen tehtaissa työskennelleiden, tai muuten niiden kanssa tekemisissä olleiden ihmisten haastattelujen pohjalta. Haastatteluja on kerännyt museon projektitutkija Susanna Helminen.

Näyttelyä varten on haastateltu yli kahtakymmentä ihmistä viimeisen parin vuoden aikana.

Tämänkin kesän näyttely on osa pidempää projektia, joka aloitettiin jo syksyllä 2015. Viime vuoden näyttelyyn eroavaisuuksia löytyy käsitellyissä teemoissa. Vuosi sitten käsiteltiin arkipäiväisempiä muistoja teollistumisesta kuten esimerkiksi työporukoiden illanviettoja ja teollisuuden näkymistä kyläkuvassa.

– Tämän vuoden näyttelyssä näkökulma on kääntynyt esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden kehittymiseen, Helminen valottaa.

– Niin kutsuttuihin henkisiin kulmakiviin teollisuuden taustalla, hän jatkaa.

Näyttelyn erikoisuutena on tänä vuonna paikallisen nahkurin Otto Myyryläisen tilikirja vuosilta 1928-1940. Kirja on Mäntyharjun museossa näytillä osana Pirkko Koppisen tutkimusta.

