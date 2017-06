Ilmaisin kyydein luontokirkkoon

Mäntyharjun taksiautoilijat tarjosivat keskiviikkona 14. kesäkuuta paikallisissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa asustaville vanhuksille ilmaiset kyyditykset Mäntyharjun luontokirkkoon ja takaisin.

Vanhuksia kuljetettiin Ruskahovista, Attendo Mäntyhovista, Mikkelin Kotikaaren Mäntypuistosta ja Esperi Caren Rautuhovista.

– Tämä on meidän perinteinen vuosittain järjestettävä luontokirkon lauluhartauspäivä ja taksiautoilijat lähti sitten tällaisella tempauksella mukaan, kertoo Ruskanhovin vastaava hoitaja Merja Pöllänen.

– Tämä on heiltä hieno kädenojennus tälle ikäpolvelle, hän jatkaa.

Ruskahovin asukkaat olivat tyytyväisiä kirkkokäynnistä.

– Ihan kivalta tuntuu lähteä, kun en ole ennen siellä luontokirkossa, kertoo Maria Istolainen.

Luontokirkkoon on aiempinakin vuosina menty taksilla, mutta ajatus ilmaisista kyydeistä ikäihmisille pantiin käytäntöön Suomi100-juhlavuoden innoittamana.

– Tämä on meille tärkeä asiakasryhmä ja näin juhlavuoden kunniaksi haluttiin vähän muistaa heitä, tuumaa taksiautoilija Reijo Volanen.

