Pitkät työurat päättyivät Keinulassa

Päiväkoti Keinulassa Pertunmaalla vietettiin perjantaina eläkkeellejääntijuhlaa oikein tuplasti. Lastentarhanopettaja Marja-Liisa Turunen jää eläkkeelle 1. heinäkuuta ja lastenhoitaja Marja-Terttu Salo 1. syyskuuta alkaen.

Yhteensä eläkkeelle lähti 78 vuotta kunnallista päivähoitotyötä, sillä Salolle ehti tulla täyteen 40 vuotta ja Turuselle lähes 38 vuotta alalla.

Päivähoidon esimies Anna-Liisa Lehtinen versioi puheessaan Väinö Linnaa: ”Mis sie tarvit oikein hyvää naista, tässä siulla on sellaset.”

– Marja-Liisa, olet täynnä hiljaista tietoa. Et tyrkytä mielipiteitäsi, mutta kun kysyy, niin aina sinulta on saanut neuvoa, apua ja tukea. Olet sellainen hiljainen tarkkailija, sinulla on hirmu paljon tietoa lapsista.Olet ollut hirveän joustava, tunnollinen ja luotettava, kiitteli Lehtinen Turusta ja Salokin sai osansa:

– Marja-Terttu, sinua kuvaan sanoilla iloisesti joustava, vaikka olisin pyytänyt, että menetkö Timbuktuun lastenhoitajaksi niin olisit mennyt.

