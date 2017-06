Jarla toi huussivitsien parhaimmiston Linkkumyllylle

Linkkumyllyllä voi kesän aikana käydä katsastamassa kolme näyttelyä yhdellä kertaa. Design-huusseihin on ripustettu Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvia, myllytuvan alakerrassa on otteita Emmi Valveen tulevasta omaelämänkerrallisesta sarjakuvateoksesta ja Samael Koveron Tapahtui Suomessa -näyttelyssä on tarjolla jotakin jokaiselta itsenäisyyden vuosikymmeneltä.

Puolitoista vuotta Linkkumyllyä pyörittänyt yrittäjäpariskunta Leila Jaskanen ja Ari Soikkeli halusivat tänä kesänä tuoda viimekesän luontovalokuvanäyttelyistä poikkeavaa sisältöä.

Fingerpori-sarjakuvien laittaminen näytille design-huusseihin lähti Samael Koverolta.

Jarla innostui ajatuksesta sarjakuvistaan huussiympäristössä välittömästi.

– Mulla on niin paljon huussi- ja vessa-aiheisia strippejä, että valitsin vain parhaat päältä, sanoo Jarla.

Esillä on Jarlan sarjakuvia vuosien varrelta yhteensä seitsemässä eri huussissa.Sarjakuvien esillepanossa on pyritty hyödyntämään eri huussien erilaisia suunnitteluratkaisuja.

– Käytiin Emmin kanssa näitä huusseja läpi ja mietittiin miten muotoilua voisi käyttää hyväksi. Sommittelu jäi erinäisistä aikataulullisista ongelmista meidän graafikolle, Susanna Parrille, Jarla avaa näyttelyn rakentumista.

