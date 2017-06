Puimalato täyttyi kyläkierroksen yleisöstä

Sadekuurot rummuttivat peltikattoa, mutta Iso-Mikkasen puimaladon täyttänyttä väkeä se ei haitannut. 70-päinen yleisö kuunteli häiriintymättä alustuksia Ladot Suomea rakentamassa -kyläkierroksen toisessa yleisötilaisuudessa Tuustaipaleentiellä Toivolassa sunnuntaina.

Mäntyharjun kansalaisopiston luentosarjan tilaisuuksissa on pääteema, joka liittyy elinkeinoihin, kylän tai paikkakunnan historiaan, perinteisiin tai historiaan yleensä.

Iso-Mikkasessa arkkitehti, tekniikan tohtori ja professori Martti I. Jaatinen kertoi yksityiskohtia Toivolan historiasta, venäläisestä Mikkelin tark´-ampujapataljoonasta ja vuoteen 1901 asti toimineesta reserviläisten koulutuskeskuksesta Mäntyharjun Tervajärvellä.

Suomi 100 -tilaisuuksiin kuuluvaa kylätilaisuutta pohjusti ”latotohtori” Heikki Koljonen, joka kertoi latojen merkityksestä. Mäntyharju oli sata vuotta sitten hyvin erinäköinen paikkakunta kuin nykyään. Kyliä oli 36, kouluja 19, hevosia 1620, mutta ainoatakaan traktoria ei pitäjässä vielä ollut. Hevosille, lehmille ja muille kotieläimille tarvittiin runsaasti heinää. Sen varastoinnin ratkaisivat ladot.

Iso-Mikkanen on perinteikäs tila. Anu Mikkanen kertoi tilan historian yltävän 462 vuoden taakse. Tilaa pitää jo 14. isäntäpolvi ja 15. polvi on kasvamassa.

Lato-kyläkierros jatkuu kuukauden päästä. Pankalahdessa Termosen ladossa kerrotaan 23. heinäkuuta siirtolaisuudesta. Neljäs, viimeinen tilaisuus pidetään 11. elokuuta Survaanniemellä Römmilän talossa. Silloin alustuksissa käsitellään muun muassa perinnemaisemia ja Kallalahden kylän historiaa.

