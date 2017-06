Ihmemaa muutti pääväylän varrelle

Pertunmaalainen kauneus- ja hyvinvointipalveluja tarjoava Ihmemaa on muuttanut pitäjän pääväylän Pertuntien varteen. Aiemmin Keinutiellä toiminut yritys löysi uudet tilat entisistä postin jakelutiloista.

– Olihan tila aikamoisessa kunnossa, mustaa oli joka paikassa ja aluksi ajattelin, että en kyllä tänne tule, tuumaa yrittäjä Liisa Lehto.

Puunaamisella ja remontoinnilla paikasta on saatu kuitenkin siisti ja valoisa. Tilaakin on nyt moninkertaisesti vanhaan toimipaikkaan verrattuna.

Ihmemaan palveluihin kuuluvat muun muassa hieronnat, kuumakivihieronnat, jalkahoidot sekä ripsien ja kynsienhoidot. Myös kuntosalipalvelut kuuluvat ohjelmaan.

– Tämä kehittyy tästä vielä, muun muassa ikkunoiden teippaukset laitetaan kokonaan uusiksi, sanoi Lehto perjantaina avajaiskahvituksen yhteydessä.