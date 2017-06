Ilokuvafestivaali juhlii naisohjaajia

Mäntyharjulla elokuun alussa järjestettävä Ilokuvafestivaali on lisännyt ohjelmistoonsa lasten ja koko perheen elokuvia – draamasta tinkimättä.

Suomi 100-juhlavuosi näkyy festivaaleilla tasa-arvon esiin nostamisena, mutta hilpeässä hengessä.

– Meillä ei ole tiukkaa feminististä agendaa. Sen sijaan juhlavuoden teema näkyy niin, että vähintään puolet elokuvista on naisten ohjaamia, kertoo yksi festivaalin puuhanaisista, ohjaaja Roosa Toivonen.

Festivaalin avaava torstai 3. elokuuta on omistettu kotimaisille, naisten ohjaamille lastenelokuville.

Kinossa nähdään esimerkiksi Onneli ja Anneli, Risto Räppääjä sekä Heinähattu ja Vilttitossu-elokuvan ensimmäinen digitaalinen versio. Elokuvien ohjaajat Saara Cantell, Mari Rantasila ja Kaisa Rastimo ovat mukana festivaalilla ja lapset voivat osallistua elokuvien teemoihin liittyviin työpajoihin.

Ilokuvafestivaalin naisteema näkyy hyvin myös sunnuntain, dokumenttipäivän valinnoissa.

Silloin nähdään muun muassa Selma Vilhusen, Elli Toivoniemen, Miia Halmeen ja Liisa Helmisen dokumentteja ja keskustellaan myös naisten asemasta elokuvamaailmassa.

Kinossa esitetään esimerkiksi Vilhusen tuore keppihevosharrastuksesta kertova Hobbyhorse Revolution, sekä muita tyttöjen elämästä ja sinnikkyydestä kertovia elokuvia.

Lue lisää torstain 22. kesäkuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä