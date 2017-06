Seurakunnan korjausvelka kolmisen miljoonaa

Mäntyharjun seurakunnan talous pysyi viime vuonna suhteellisen vakaana verrattuna Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakuntien edelliseen vuoteen.

Verotulojen kehitys oli suotuisaa. Viime vuonna seurakunta keräsi kirkollis- ja yhteisöveroina sekä valtion rahoituksena yhteensä noin 1,49 miljoonaa euroa. Viime vuonna vastaava luku oli noin 1,28 miljoonaa. Tulot ylittyivät myös metsätaloudessa, kertoo tilinpäätös viime vuodelta.

Tulevien vuosien taloutta kiristää meneillään oleva Mäntyharjun kirkon kunnostusremontti, samoin Pertunmaan seurakuntakodin kunnostus. Korjausvelkaa on näiden osalta lähes kolme miljoonaa euroa.

Kahden seurakunnan toimintojen ja käytänteiden yhdistäminen on onnistunut kohtalaisen hyvin, todetaan toimintakertomuksessa, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi viime viikolla.

Esimerkiksi jäsentietojen yhdistämisen kerrotaan sujuneen ilman suurempia virheitä, mutta toimintatapojen yhdenmukaistaminen on kesken.

