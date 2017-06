Liukkonen ehdolla Pertunmaan kunnanhallituksen johtoon

Pertunmaan kunnanhallituksen johtoon on nousemassa keskustan Jari Liukkonen ja 1. varapuheenjohtajaksi sitoutumattomien Jouni Pekkonen.

Muut hallituksen jäsenet ovat keskustan Kirsi Vekkeli ja Raimo Mattila, sitoutumattomien Lenita Pitkälä ja kokoomuksen Jarkko Toivonen.

Perussuomalaisilla on ollut Pitäjänuutisten tietojen mukaan eripuraa hallituksen ja lautakuntien jäsenten valinnasta. Paikallisjärjestössä kuohuu muutenkin taannoisen puoluekokouksen jälkimainingeissa. Muun muassa paikallisjärjestön puheenjohtaja Jarmo Parkkinen on eronnut puolueesta.

Tarkastuslautakuntaan esitetään Risto Salmista (pj), Miia Hildéniä, Antti Pasasta ja Pirjo Kalliota. Yksi paikka on avoin. Avoin on yksi paikka myös keskusvaalilautakunnassa, mihin muiksi jäseniksi esitetään Teija Tuomelaa, Heikki Iso-Kuorttia, Kaarina Hännistä ja Ahti Lehtistä.

Teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakuntaan ehdolla ovat Aaro Nevala, Kirsi Kauhanen, Jarkko Lunkka, Riitta Salminen ja Kauko Luhtanen (pj). Kaksi paikkaa odottaa vielä täyttämistään.

Sivistys- ja hyvinvointilautakuntaan esitetään Tuomas Paasosta, Jarmo Lahtista (pj), Miia Hildéniä, Arsi Saarelaa, Liisa Lehtoa, Ari Lehtimäkeä ja Anu Poikelaa.

Maaseutulautakunnan muodostanevat Markku Pöyry (pj), Lenita Pitkälä, Esko Kilpinen, Milla Haukka ja Jouko Toivonen.

Pertunmaalla lyödään luottamushenkilöpaikat lukkoon maanantaina kunnanvaltuuston kokouksessa.

Lue lisää torstain 22. kesäkuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä