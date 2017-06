Positiivista työllisyyskehitystä

Uusin työllisyyskatsaus on aiheestakin herättänyt riemunkiljahduksia varsinkin mäntyharjulaispäättäjien keskuudessa. Toukokuun työttömyysaste kun näyttää 11,4:ää. Tästä ei montaa kuukautta ole, kun 13,5-prosentin tavoitetasoa pidettiin jopa turhan kovana.

Viime vuoden toukokuuhun verrattuna työttömiä on 50 vähemmän. Työttömyyden aleneminen kertoo selvää kieltään suhdanteiden paranemisesta, yritykset uskaltavat jälleen työllistää ja investoida.

Toisaalta viimeisimmät väestömuutostiedot kertovat Mäntyharjun kärsineen vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana 15 henkeä muuttotappiota. Toukokuun tilasto ei ole vielä valmis ja se kertoo ilmestyessään tarkemmin, onko työttömyyden vähenemisellä miten paljon tekemistä sen kanssa, että työttömät ovat karistaneet Mäntyharjun pölyt jaloistaan.

Pertunmaalla on jo pitempään ollut parempi työllisyystilanne kuin Mäntyharjulla, mutta toukokuussa asetelma kääntyi toisinpäin. Pertunmaalla työttömyysaste oli 11,6, työttömiä oli kaksi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Väestönmuutoksissa Pertunmaalla on pysytty lähes vuodenvaihteen tasolla, nettomuuttovoittoa on kuusi henkeä. 13 kuollutta ja neljä syntynyttä tietävät sitä, että väestö on neljän kuukauden aikana vähentynyt vain kolmella, kun lukema Mäntyharjulla on 36.

Joka tapauksessa kummassakin kunnassa ollaan Etelä-Savon työttömyyskeskiarvon, 11,9, paremmalla puolella. Väestö puolestaan vähenee kaikissa maakunnan kunnissa, joissakin enemmän ja joissakin vähemmän.

Mutta kaikki positiiviset signaalit pitää ottaa nyt tyytyväisyydellä vastaan, sen verran kauan matalasuhdanne on suomalaisia kiusannut.

Juhannuksen viettoon voivatkin varsinkin päättäjät ja työttömyyden kiroista päässeet lähteä iloisin mielin. Mutta vielä on niitäkin, jotka saavat palella keskikesän juhlassa ilman tietoa turvatummasta tulevaisuudesta. Toivottavasti heidänkin tilanteensa helpottuu vuoden edetessä.