Uusi Vasu ottaa lapset mukaan hoidon suunnitteluun

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma, eli Vasu, otetaan käyttöön kaikissa Suomen päiväkodeissa ja muissa varhaiskasvatuskeskuksissa elokuun ensimmäisenä päivänä.

Varhaiskasvatussuunnitelma tuo muutoksia Mäntyharjun ja Pertunmaan varhaiskasvatustoimintaan.

Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu pitkälti Opetushallituksen perusteasiakirjan pohjalta. Perusteiden laatimisen pohjana puolestaan on ollut viimevuonna tehty varhaiskasvatuslaki.

Uuden suunnitelman toimeenpano edellyttää Mäntyharjulla muutoksia toimintakulttuurissa ja myös osin hallinnollisissa asioissa.

– Ensimmäisenä on se, että olemme nyt osa sivistysjärjestelmää koulutuksen ensimmäisenä asteena, kertoo Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen.

Aiemmin varhaiskasvatus on ollut valtion tasoilla Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella. Nyt se siirtyy Opetushallitukselle, joka vastaa sivistystoimista.

Varhaiskasvatuksen resursseihin ja henkilöstömääriin uudistukset eivät vaikuta. Uudistusten pääpaino on pedagogiikan lisäämisessä päivähoitoon ja esiopetukseen.

Yksi varhaiskasvatussuunnitelman painotetuista teemoista on osallistaminen. Osallistamisella tarkoitetaan myös lapsen vanhempien ottamista mukaan varhaiskasvatustoimintaan.

Mäntyharjun päiväkodissa pidetyssä Vasu-aiheisessa vanhempainillassa viesti oli, että vanhemmat ovat halukkaita olemaan mukana toiminnan suunnittelussa.

Lue lisää torstain 22. kesäkuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä