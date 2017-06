Kirkonkylän koulu kävi ahtaaksi

Emme kaipaa kuuta taivaalta, vaan yhtä luokkahuonetta lisää. Tilan puute on ihan oikea ongelma, totesi Mäntyharjun kirkonkylän koulun rehtori Leena Huusari viime viikolla, kun koululla kokoonnuttiin suunnittelemaan tilojen parantamista.

Sanojensa vakuudeksi Huusari kertoi, että jokainen neliö ja nurkka koulusta on ahkerassa käytössä. Esimerkiksi kouluterveydenhoitajan vastaanotto on pieni soppi keittiön takana, minne kuljetaan keittiön kautta. Samoin opettajien taukotila on ajoittain opetustilana ja koulun käytäväkin toisinaan ahdas.

– Unelmien täyttymys oli yksi iso tila alkuopetukselle, sanoi Huusari.

Alkuopetuksessa, siis esikoululaisista ykkös- ja kakkosluokkalaisiin, on noin 25 lasta. Niin sanottu alkuluokka on jaettu pienempiin ryhmiin, jotka liikkuvat koulupäivien mittaan paikasta toiseen.

Tärkeää pohjatietoa korjauksen suunnittelulle antaa oppilasennuste. Sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivasen mukaan oppilaita on 50-65 seuraavien viiden, kuuden vuoden ajan.

Suunnittelulle on varattu ensi syksy. Tavoite on, että urakkakilpailu olisi valmis jouluun mennessä ja töihin ryhdyttäisiin kesällä 2018.

