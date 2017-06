Löytöretkellä menneisiin koteihin

Rakkaus, mutta myös murhenäytelmät ja muut asukkaiden elämäntarinat antavat kehyksen kerrostalo Katajassa avautuneelle taidenäyttelylle.

– Tämä on monella tavalla jännittävä näyttely. Täällä on sellaista urbaanin löytöretkeilyn henkeä, sanoi Seppo Koponen.

Hän oli tullut Tytti Vuorikarin kanssa Mikkelistä tutustumaan sekä Taidekeskus Salmelan että Katajaisen kansan näyttelyyn.

Taideturistit löysivät kierroksellaan Katajassa muun muassa Berliinistä muistuttavia tunnelmia, yllättäviä kontrasteja sekä sadun kolmesta karhusta nykyaikaan päivitettynä.

Anna Pekkalan teoksessa kolme karhua on hylätty murretun oven taakse, hämähäkinseittien ja sotkun sekaan.

– Pekkalan teos juontaa juurensa perhesurmiin ja niiden yleistymiseen, kertoo kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky.

Arto Väisänen käsittelee samaa teemaa. Hänen huoneessaan seinät ovat imeneet tapahtumat itseensä.

Katajainen kansa – taidetta purkutalossa avautui viikko sitten Keskustien ja Kyttäläntien kulmauksessa. Jo parin ensimmäisen tunnin aikana näyttelyyn kävi tutustumassa noin sadan hengen yleisö.

