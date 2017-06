Markkinat täyttää taajaman

Mäntyharjun markkinat keräävät jälleen juhannuksen jälkeisenä maanantaina Mäntyharjun taajaman täyteen kansaa. Myyjiä on tulossa paikalle runsaasti.

– Paljon on tullut yhteydenottoja sellaisilta myyjiltä, jotka eivät ole aiemmin Mäntyharjun markkinoilla olleet, sanoo markkinavastaava Heikki Koljonen LC Mäntyharjusta.

Markkinakauppilaille on varattu viime vuosien malliin tilaa Liikekeskuksen ja Minimanin kiinteistön väliltä niin, että Varpasentie on suljettuna kyseiseltä alueelta sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Kauppiaille on paikkoja myös S-marketin pysäköintialueella.

Jos suinkin mahdollista, markkinoille kannattaa tulla jollain muulla kyydillä kuin omalla autolla. Monen on kuitenkin pakko autoa käyttää ja silloin saattaa joutua kävelemään paikalle vähän pitemmästä matkasta. Tilaa autoille löytyy esimerkiksi liikuntahalli Kisalan pihalta. Yksityisiin pihoihin ei autoja saa jättää.

Ja jos jonotusta haluaa välttää, kannattaa käteistä nostaa jo ennakkoon. Mäntyharjun ainoalla pankkiautomaatilla kun markkinapäivänä tuppaa kansaa riittävän.

Markkinoita vietetään nyt jo 49. kerran.