Koneistutus on varteenotettava vaihtoehto

UPM Metsä järjesti keskiviikkona 21. kesäkuuta koneistutusnäytöksen Pertunmaalla. Näytöksessä päästiin seuraamaan koneistutusta turvallisen etäisyyden päästä.

Yleisöllä oli myös mahdollista kysellä tietoa paikalla olleelta UPM:n toimihenkilöiltä sekä koneistutusyrittäjältä.

Mahdollisuuksia Etelä-Savon alueella koneistutukseen tarjoaa lähinnä UPM. Menetelmä on vielä toistaiseksi suhteellisen vähän käytetty.

– Noin kymmenen vuotta on ollut mahdollista, mutta aikalailla vähemmistömenetelmähän tämä vielä on. Pottiputkella tehtävä käsi-istutus on ollut toistaiseksi päämenetelmä tällä alueella, kertoo UPM:n eteläisen Mäntyharjun metsäasiakasvastaava Anna Apajasaari.

– Mutta mahdollisuus tällaiseen on, ja siksi halusimme näytöksen pitää. Saadaan metsänomistajien tietoisuuteen, että tällainen vaihtoehto on miestyölle, hän jatkaa.

Koneistutus on menetelmänä jonkin verran tehokkaampi kuin käsin tehty istutus.

– Kone istuttaa sellaisen 1400-1500 taimea päivässä tehden samalla myös maanmuokkauksen ja hyvä mies istuttaa 900-1000, jos oikein rehkii, sanoo Apajasaari.

Maastonmuodot vaikuttavat koneistutusmahdollisuuksiin jossain määrin.

– Ei kovin kivisiä rinteitä tai soistuneita paikkoja, mainitsee Pertunmaan metsäasiakasvastaava Pertti Apell.

Etuna käsi-istutukseen on myös yhden työvaiheen poisjättäminen.

– Käsi-istutuksessa laikutus pitää tehdä eri koneella. Kone tekee laikutuksen ja istutuksen samalla kertaa. Ja tällä kun istuttaa niin maa on kosteampi ja tuoreempi, jolloin taimi lähtee hyvin kasvamaan. Myös tukkimiehentäit sekä muut tuholaiset välttelevät tuoreelle laikulle menemistä, Apell listaa.

