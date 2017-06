Ministerit katsastivat mäntyharjun taidetarjonnan

Juhannusta edeltävänä torstaina Mäntyharjulle saatiin ministeritason vierailijoita, kun opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja oikeusministeri Antti Häkkänen vierailivat paikallisilla kulttuurinähtävyyksillä matkallaan juhannuksen viettoon.

Vierailun aikana ministerit tutustuivat taidekeskus Salmelan tämän kesän näyttelyihin ja vierailivat Katajainen kansa purkutaidetalossa. Molemmat näyttelyt ovat osa Suomi100-juhlavuoden virallista ohjelmaa.

Taideharrastajaksi tunnustautuva Grahn-Laasonen on vieraillut Salmelassa aiempinakin kesinä.

– Tästä on tulossa jo juhannusperinne. Toista kertaan käydään näin juhannuksen alla katsomassa taidetta. Kolmantena kesänä putkeen olen nyt poikennut täällä Salmelassa.

Salmelassa Grahn-Laasosta kiinnostavat etenkin nuorten taiteilijoiden tuotokset.

– Salmelaan voi aina luottaa ja tämä on kesän taidekohokohtia. On paljon Marjatta Tapiolan kaltaisia kokeneita tekijöitä ja sitten myös näitä nuoria. Täällähän nostetaan nuoria taiteilijoita systemaattisesti, mikä antaa heille valtavan hienon mahdollisuuden.

Lue lisää torstain 29. kesäkuuta Pitäjänuutisista ja näköislehdestä