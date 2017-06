Mäntyharjun Kinossa istuu nyt leveämmin

Huomisesta perjantaista lähtien elokuvateatteri Kinon asiakkaat pääsevät nauttimaan pitemmistäkin elokuvista ilman takapuolen tai selän puutumista. Tällä viikolla valmistuneen penkkiremontin myötä sali on saatu nyt ehostettua 2010-luvulle niin äänen, valojen kuin uidenkin olosuhteiden puolesta.

Mäntyharjun kunnan vapaa-aikasihteeri ja elokuvavastaava Pertti Petman on tyytyväinen tulokseen.

– Nyt voi sanoa, että tämä on oikea elokuvateatteri.

Penkkien leveys on kasvanut 54 senttiin aiemmasta 40:stä. Uutta ovat käsinojat, joissa on myös teline juomille tai popcornille. Vanhoista penkeistä uusiin siirrettiin käännettävät tarjoilutasot.

– Vaihdatimme myös matot uusiin muovisiin, jotka ovat paljon helpompihoitoiset. Katsomoa ja portaita vahvistettiin niin, etteivät ne enää kumise ja tärise, sanoo Petman.

Kaikkiaan katsomourakalle tuli hintaa 60 000 euroa, summasta puolet tuli Elokuvasäätiöltä.

