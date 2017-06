Uusi valtuusto vakuuttui digistä

Pertunmaan uuden valtuuston nelivuotiskausi alkoi maanantaina sopuisissa merkeissä, vaikka paljon muuttui kertaheitolla.

Valtuustoa vuosia suvereenisti johtanut Jari Leppä siirtyi keskustan rivivaltuutetuksi ja puheenjohtajan tuolille vaihtui Annukka Räisänen. Hallituksen puheenjohtajaksi vaihtui, niin ikään ennakkosuunnitelmien mukaisesti, keskustan Jari Liukkonen.

Valtuustoryhmät olivat etukäteen sopineet luottamuselinten paikkajaosta. Avoinna olivat vain lähinnä perussuomalaisten nimet, jotka varmistuivat vasta kokouksen aikana.

Yksi kauden ensimmäisiä päätöksiä oli Digipitäjä-kokeilun jatkaminen. Pertunmaa on ollut varsinainen edelläkävijä asukkaiden sähköisen asioinnin edistämisessä. Viime vuonna alkaneessa hankkeessa on järjestetty digikinkereitä, joissa on opastettu taulutietokoneen käyttöön, tietojen hakuun, kotikirkon jumalanpalveluksen seuraamiseen ja muun muassa asiointiin verkkopankissa. Kinkereitä on pidetty yhteensä 14 kertaa ja niihin on osallistunut kerralla keskimäärin yli 20 kiinnostunutta.

Vaikka mukana on paljon omaishoitajia ja vanhuksia, kyse ei ole hanketta valtuutetuille esitelleen Marko Torppalan mukaan senioriprojektista. Digitaalisuus kannattaa kytkeä kaikkiin kunnan strategioihin, olipa kyse sotesta, sivistys- tai elinkeinotoimesta. Torppalan mukaan monessa kunnassa pähkäillään esimerkiksi, miten digiä oikein hyödynnetään opetuksessa. Digipitäjä-kokeilu voi auttaa siinäkin.

Pertunmaa on saanut digihankkeen myötä myös runsaasti julkista huomiota Helsingin Sanomien pääkirjoitusta myöten.

Ei ihme, että valtuusto päätti yksimielisesti käyttää saamiaan testamenttivaroja noin 41 000 euron verran ja jatkaa hyväksi osoittautunutta Digipitäjä-kokeilua ensi tammikuuhun saakka.