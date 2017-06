Suur-Saimaan ympäriajot huristelevat jälleen myös Mäntyharjulle

Suur-Saimaan Ympäriajot järjestetään tulevana viikonvaihteena. Kyseessä on jo 25. kerta, jolloin Saimaata kierretään isommalla joukolla ja museoajoneuvoikäisellä kalustolla. Matkan varrella osanottajat joutuvat suorittamaan erilaisia leikkimielisiä tehtäviä, joista saavat kilpailupisteitä. Omana kilpailuna arvostellaan osallistujien asut ja muu rekvisiitta sekä niihin keksitty tarina.

Lähtö tapahtuu tänä vuonna Mikkelistä lauantaiaamuna. Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen tulee liputtamaan ensimmäiset autot reitille Auto-Killan pihasta, missä tapahtuu myös asu-ajoneuvokilpailun arvostelu. Ajoreitti kulkee Mikkelin torin, Anttolan, Puumalan Ruokolahden kautta Imatran kylpylälle. Sunnuntaina reitti kulkee Lappeenrannan, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Mäntyharjun, Ristiinan kautta maaliin Mikkelin torille.

Ajotapahtumassa on mukana kaikkiaan 269 museoikäistä ajoneuvokuntaa ja niinpä ajoreitin varrella ja erityisesti tehtävärasteilla on nähtävissä läpileikkaus suomalaisesta takavuosien ajoneuvokalustosta. Eniten on mukana 60-luvun ajoneuvokalustoa, useimmat entisöityinä museoajoneuvoina, mutta joukossa myös hyvin säilyneitä alkuperäiskuntoisia erikoistapauksia. Nolla-autoa ajaa 1999 malli Scanialla Juhani Pietikäinen Mäntyharjulta.

Lue lisää torstain 29. kesäkuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä.