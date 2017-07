Kylätoimikunta toi keinun takaisin Iso-Pappilaan

Mäntyharjun Kirkonkylän kylätoimikunta lahjoitti Mäntyharjun kunnalle keinun Iso-Pappilassa. Kesäkuun viimeisenä päivänä perjantaina lahjoitettu keinu on jäljennös samalla paikalla aikaisemmin sijainneesta keinusta.

Alkuperäinen keinu koristi Iso-Pappilan edustaa jo vuodesta 1914, mutta sen nykyisestä olinpaikasta tai kohtalosta ei ole tietoa.

Keinun vihki käyttöön Riitta Markkula kylätoimikunnasta. Kun keinu oli virallisesti luovutettu kunnalle, kiinnitettiin sen poikkipuihin laatta, jossa selostetaan keinun syntytarina.

Uuden keinun Iso-Pappilaan rakensi kylätoimikunnan jäsen Teuvo Parkkinen.

Mäntyharjun kunnalta keinua vastaanottamassa olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen ja sivistyslautakunnan puheenjohtaja Panu Karjalainen.

– Keinu historiallisen taustatarinansa kanssa sopii erityisen hyvin Suomi100-juhlavuoden teemaan ja kylätoimikunta on osoittanut loistavaa kykyä ottaa huomioon tälläisiä historiallisia yksityiskohtia, sanoi Pekkanen.

– Itselläni on Iso-Pappilan entisen pehtoorin pojanpoikana henkilökohtainenkin side tähän paikkaan. Juuri ne muistot, esimerkiksi tämän keinun tapauksessa, ovat tärkeitä tällaisten paikkojen profiilissa, pohtii Karjalainen.

