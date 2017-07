Tommolassa rokataan viikonloppuna Korpi-rockin tahtiin

Tommolan Suurlavalla Mäntyharjulla soi perjantaina ja lauantaina rock. Ja nyt ei ”rokata” puleerattujen popartistien tahdissa, vaan kitarat soivat kovaa ja hiki lentää.

Tämän vuotinen Korpirock avataan perjantaina komeasti, sillä ensimmäisenä lavalle nousee jo vuonna 1986 ensilevynsä julkaissut, Vantaan Länsimäessä alkunsa saanut Melrose. Vuosien aikana yhtye on julkaissut yhteensä seitsemän pitkäsoittoa, joista uusin Got It Made, toissa vuonna.

Perjantain toinen esiintyjä, Surfing Spacemen, ei sekään ole mikään teiniorkesteri, vaan juuret juontavat vuoteen 1993. Kouvolalaisryhmän kanssa ei tarvitse tuntea ainakaan myötähäpeää surkeista sanoituksista, bändi kun vetää instrumentaalisesti ilman laulua.

Kokemusta riittää illan kolmannellakin bändillä. Marjo Leinonen Car Keys feat. Jukka Orma. Legendaarisen Balls-yhtyeen laulajana vuonna 1989 aloittaneen Marjo Leinosen äänestä ei voi erehtyä sen kuulleessaan. Kitaristi Jukka Orma puolestaan on nähty lavoilla jo 70-luvulta muun muassa Madame Georgen, Hassisen Koneen ja Sielun Veljien riveissä.

Perjantain päättää Lahdessa vuonna 1987 perustettu Francine, jota voi hyvällä syyllä pitää Melrosen hengenheimolaisena. Alkuaikojen neorockabillystä bändin soitto on laajentunut rajumman rockin suuntaan ja albumeita on vyöllä jo kymmenen.

