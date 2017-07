Huutokauppakeisari huudattaa lauantaina Mäntyharjulla

Suomalaisten suosioon Huutokauppakeisari-televisiosarjan myötä noussut Aki Palsanmäki meklaa lauantaina Mäntyharjulla Bar Nosteessa. Mukana ovat myös Akin puoliso Heli ja uskollinen apumies Markku Saukko.

Vuoden 2013 helmikuussa Jim-kanavalla alkanut Huutokauppakeisari osoittautui sen verran suosituksi, että kolmannella tuotantokaudella esityskanavaksi vaihtui Nelonen. Viimeisin eli kuudes tuotantokausi päättyi kuluvan kesän kynnyksellä ja seitsemäs on tulossa syksyllä.

Palsanmäet pitävät huutokauppaansa Keski-Suomessa Uuraisten Hirvaskankaalla. Viime vuosina keikkaa on riittänyt kuitenkin kiihtyvässä määrin myös muualla Suomessa.

Huutokauppakeisari-ohjelman myötä suomalaisten mieliin on iskostunut ainakin sana ”piippuleima”, joka löytyy vanhemmista Arabian tuotteista. Moni onkin ohjelman nähtyään kolunnut astiakaappinsa läpi odottamattomia aarteita etsin.

Bar Nosteessa Palsankäki saa meklattavakseen monenmoista tavaraa. Tarjolla on muun muassa TimberJack 870 B -harvesteri ja Massey Ferguson 35 -traktori vuodelta 1956.

Kapan on myös muun muassa opetustauluja, maitotonkkia, piippuleima-Arabiaa ja tietysti se ensimmäisenä huudettava kuparipannu nimikirjoituksilla.